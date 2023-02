US-Profi Gressel träumt von der Bundesliga Plötzlich ist ein Fußballprofi aus Bayern zum US-Nationalspieler aufgestiegen. Nun träumt er von der Bundesliga. dpa

ARCHIV - Wuchs in Deutschland auf: Julian Gressel. Danny Karnik/AP/Archiv/dpa

Los Angeles -Für US-Nationalspieler Julian Gressel würde sich mit einem Wechsel in die Fußball-Bundesliga ein Traum erfüllen. „Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe an jedem Wochenende die Bundesliga geschaut“, sagte Gressel dem Internetportal „web.de“. Loses Interesse von Vereinen habe es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. „Konkretes aber ist nie zustande gekommen.“