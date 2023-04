US-Turnstar Simone Biles hat geheiratet

Berlin -US-Turn-Superstar Simone Biles und ihr Verlobter Jonathan Owens haben geheiratet. Die viermalige Rio-Olympiasiegerin und der Football-Profi der Houston Texans gaben sich am Samstag das Ja-Wort.

„Ich will. Offiziell Owens“, schrieb die 26-Jährige auf Instagram, wo sie mehrere romantische Fotos der Trauung postete. Der 27 Jahre alte Owens teilte auf seinem Instagram-Account auch noch Videos der beiden frisch Vermählten. Biles und Owens hatten im Februar vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben.

Biles hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 nach einem Blackout am Sprung das Finale des Mannschaftswettbewerbs abgebrochen. Sie machte dort mentale Probleme öffentlich und verzichtete deswegen auf mehrere Starts, holte danach aber am Schwebebalken noch die Bronzemedaille. Seitdem ist Biles, die mit 19 Titeln und insgesamt 25 Medaillen die bislang erfolgreichste WM-Turnerin ist, bei keinem internationalen Wettbewerb mehr angetreten.

Im vergangenen Juli hatte US-Präsident die Ausnahme-Turnerin mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA, der Freiheitsmedaille, geehrt. Biden hatte sie als „Vorreiterin und Vorbild“ bezeichnet. Biles gehörte zu Hunderten Turnerinnen und deren Eltern, die wegen sexuellen Missbrauchs gegen den früheren amerikanischen Teamarzt Larry Nassar geklagt hatten. Seither spricht sie immer wieder offen über ihre emotionale Belastung.