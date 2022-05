Dubai - Die Vereinigten Arabischen Emirate dürfen weiter auf die zweite Teilnahme an der Fußball-WM nach 1990 hoffen.

Das Team aus dem Wüstenstaat sicherte sich durch ein 1:0 (1:0) gegen die bereits für die WM qualifizierte Auswahl Südkoreas in Dubai den dritten Platz in der Asien-Gruppe A und bestreitet damit am 7. Juni ein Playoffspiel gegen Australien, dem Dritten der Gruppe B. Der Gewinner dieses Duells müsste sich dann am 14. Juni aber noch gegen den Fünften aus Südamerika durchsetzen, um ein Ticket für Katar zu ergattern.

In Dubai erzielte Hareb Abdullah in der 54. Minute den Siegtreffer für die Gastgeber, die letztmals vor 32 Jahren bei der Endrunde in Italien dabei waren. Damals war das VAE-Team in der Vorrunde auch Gegner der deutschen Mannschaft, die am Ende zum dritten Mal den Titel gewann. Die DFB-Auswahl hatte sich deutlich mit 5:1 durchgesetzt.

Aus Asien sind bislang neben Gastgeber Katar und Südkorea auch noch die Teams des Iran sowie von Japan und Saudi-Arabien sicher bei der WM dabei.