VAR-Entscheidung via Stadionmikro soll getestet werden

ARCHIV - Eine VAR-Entscheidung bei der WM in Katar. (Symbolbild) Mike Egerton/PA Wire/dpa

London -Werden zukünftig VAR-Entscheidungen vom Schiedsrichter live in den Fußball-Stadien und am TV zu hören sein? Diese Vorgehensweise soll jedenfalls bei der Club-WM vom 1. bis 11. Februar in Marokko getestet werden. Das entschieden die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) bei ihrer Versammlung in London.