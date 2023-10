Verband: „Der schwedische Fußball ist in Trauer“

Brüssel -Einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf zwei seiner Nationalmannschaftsanhänger in Brüssel hat der schwedische Fußball-Verband der Opfer gedacht und das Verhalten der Anhänger gelobt.

„Der schwedische Fußball ist in Trauer“, schrieb Svenska Fotbollförbundets (SFF) auf X, vormals Twitter. Man habe auf tragische Weise zwei blau-gelbe Fans verloren, die vor Ort in Brüssel waren, um etwas zu tun, das eigentlich selbstverständlich sein sollte – die schwedische Nationalmannschaft im blau-gelben Nationalmannschaftstrikot zu unterstützen. „Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen der Opfer. Wir werden diejenigen, die diesem rücksichtslosen Angriff zum Opfer fielen, nie vergessen“, hieß es weiter.

Am Montagabend waren in Brüssel im Umfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien zwei Schweden erschossen worden. Die belgische Regierung wertete den Anschlag als Terrorakt. Der mutmaßliche Täter, ein 45 Jahre alter Tunesier, war am Dienstag nach langer Flucht von der belgischen Polizei erschossen worden. Neben den getöteten Schweden hatte es drittes verwundetes Opfer gegeben, das nach Behördenangaben außer Lebensgefahr war.

Die tödlichen Schüsse waren rund fünf Kilometer entfernt vom König-Baudouin-Stadion abgefeuert worden. Die Partie wurde nach Rücksprache mit beiden Teams und den Sicherheitsbehörden beim Stand von 1:1 nach der ersten Halbzeit abgebrochen. Schwedens Mannschaft und ihre Fans mussten anschließend aus Sicherheitsgründen mehrere Stunden im Stadion ausharren, ehe die Arena evakuiert wurde. „Wir denken auch an alle Unterstützer in Brüssel. Wir wissen, dass Sie Angst und Sorge hatten. Dennoch blieben Sie ruhig und folgten den Anweisungen, die über die Lautsprecher verbreitet wurden“, schrieb SFF.