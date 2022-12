Verband: Frankreich-Spieler bedanken sich bei Fans in Paris Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft will sich nach dem verlorenen WM-Finale am Abend in Paris nun doch bei den Fans für die Unterstützung bedanken. dpa

Französische Fans schlendern nach dem verlorenen WM-Endspiel über die Champs-Élysées. Lewis Joly/AP/dpa

