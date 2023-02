Verband nominiert Emma Aicher für Kombination bei Alpin-WM Emma Aicher geht als deutsche Skiläuferin bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich an den Start. Die 19-Jährige vom SC Mahlstetten wurde vom Deutschen... dpa

ARCHIV - Geht bei der Alpin-WM in der Kombination an den Start: Emma Aicher. Barbara Gindl/APA/dpa/Archivbild

Courchevel -Emma Aicher geht als deutsche Skiläuferin bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich an den Start. Die 19-Jährige vom SC Mahlstetten wurde vom Deutschen Skiverband (DSV) für die Kombination der Frauen an diesem Montag nominiert.