Berlin - Es ist später Nachmittag, eine Polizeistreife fährt im Volkspark Friedrichshain vor, die Beamten schauen zu einer Gruppe von Jugendlichen hinüber, fassungslos, ratlos. Die Jugendlichen tanzen, irgendwer hat Musik mitgebracht. Bierflaschen kreisen. Mindestabstand? Masken? Nicht hier und jetzt. Die Ansage der Polizei über Lautsprecher: Party beenden! Alkohol wieder einpacken! Auseinandergehen und Corona-Regeln beachten!

Es hatte nichts mit Sport zu tun, was sich am vergangenen Sonntag in der Grünanlage im Herzen Berlins zugetragen hat, einerseits. Andererseits besteht ein Zusammenhang, findet Thomas Härtel, der Präsident des Landessportbundes Berlin. „Es ist doch viel besser, die Jugendlichen werden im Freien durch Vereine motiviert und bewegt, als dass sie sich wie beispielsweise gruppenweise in Parks aufhalten und somit bei Nichteinhaltung von Regeln eher zum Infektionsgeschehen beitragen“, hat Härtel dieser Tage über das Sportverbot in der Stadt gesagt. Spontane Partys wie jene am Sonntag kommen offensichtlich häufiger vor.

Schwimmkurse über Ostern fallen aus

So wie Härtel verstehen die meisten Vereinsfunktionäre die Berliner Regelung nicht, dass lediglich Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren organisiert Sport im Freien betreiben dürfen. Und nicht wie in den übrigen Bundesländern bis 14 Jahren. Die Folgen des Lockdowns sind schon jetzt deutlich sichtbar. Und sie nehmen immer größere Ausmaße an.

Der Sport in der Hauptstadt verliert seine Sportler. Allein im vergangenen Jahr, dem Jahr eins der Corona-Pandemie traten 33.117 Hobbyathleten aus ihrem Verein aus, was einem Rückgang von etwa fünf Prozent entspricht. Seit 13 Jahren gab es keinen Exodus mehr. 662.076 Mitglieder registrierte der LSB am 1. Januar nur noch. Betroffen sind vor allem Kontaktsportarten in geschlossenen Räumen. Den stärksten Verlust gab es in der Altersgruppe bis sechs Jahren, hier wurden knapp 29 Prozent abgemeldet, nämlich gut 12.000 Kinder. Auch unter den Sieben- bis Vierzehnjährigen ist der Rückgang überdurchschnittlich hoch.

Besonders ernst stellt sich die Lage im Turnen, im Freizeit- und Behindertensport dar. Hoch sind die Verluste im Schwimmen. Und jetzt fallen auch noch die Anfängerkurse in den Osterferien aus. Ursprünglich sollten rund 2000 Berliner Grundschüler fehlende Schwimmabzeichen in Kleingruppen nachholen. Die Zahl der Nichtschwimmer unter Berlins Kindern nimmt zu, auch das eine Folge der Pandemie.

Im Sommer und Herbst hatten 4800 Kinder in den Ferien ihr Abzeichen gemacht, war ein Hygienekonzept erfolgreich erprobt worden. Diesmal wären 14 Vereine an der Aktion beteiligt gewesen. Wären, die dritte Welle fordert ihren Tribut. „Wir gehen jetzt mit dem Berliner Senat davon aus, dass wir das erfolgreiche Projekt in den Sommerferien fortsetzen können“, sagt Härtel. „Sicher schwimmen zu können, ist lebenswichtig.“ Für viele Kinder könnten die Kurse auch der Einstieg in den aktiven Sport sein.

Groß ist der Unmut im Berliner Amateursport über die Beschränkungen beim Training an frischer Luft. „Natürlich sehen auch wir, dass die Lage ernst ist, dass die Infektionszahlen steigen und die Auslastung der Intensivstationen zunimmt“, sagt LSB-Direktor Friedhard Teuffel. „Doch wir reden hier ja nicht über Sport in einer engen Halle, sondern über Sport im Freien mit Hygienekonzept und unter Anleitung.“

Sogar im Volkssport Fußball befürchten sie langfristige Folgen der Pandemie-Politik. Noch sind die Mitgliederzahlen in der Stadt einigermaßen stabil, „die Austritte halten sich in Grenzen“, sagt Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbands (BFV). Noch ist nichts verloren, die Temperaturen steigen, Fußballwetter eigentlich. Die junge Generation zieht ab, das ist das Szenario, und dann? Gerd Thomas, 1. Vorsitzender des FC Internationale sagt: „Jugendliche, die mit 16, 17 mit dem Sport aufhören, kommen nicht mehr wieder.“