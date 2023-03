Verfahren gegen Barça: Real als „geschädigte Partei“ dabei Wegen jahrelanger Millionenzahlungen an einen Ex-Schiedsrichter-Funktionär droht dem FC Barcelona Ärger. Es geht um den Verdacht der Korruption. Nun meldet a... dpa

ARCHIV - Josep Maria Bartomeu, Ex-Präsident des FC Barcelona, sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. --/gtres/dpa

Madrid -Real Madrid will in Spanien als betroffene Partei an dem Korruptionsverfahren gegen den Fußball-Topclub FC Barcelona teilnehmen. Das sei „zur Wahrung der legitimen Interessen“ des Hauptstadt-Clubs auf einer Vorstandssitzung beschlossen worden, teilte der Verein mit.