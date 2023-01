Verkündungstermin im Sreit zwischen Ex-Referee Gräfe und DFB Im Streit um sein altersbedingtes Ausscheiden als Spitzenschiedsrichter zwischen Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund steht an diesem Mittwoch ein Ver... dpa

Frankfurt/Main -Im Streit um sein altersbedingtes Ausscheiden als Spitzenschiedsrichter zwischen Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund steht an diesem Mittwoch ein Verkündungstermin des Landgerichts Frankfurt/Main an. Der mittlerweile 49 Jahre alte Berliner hatte im vergangenen Jahr seine Bundesliga-Karriere nach 289 Einsätzen wegen der Altersbeschränkung des DFB für Referees mit 47 Jahren beenden müssen. Er hat den Verband auf Schadenersatz in Höhe von 190.000 Euro verklagt.