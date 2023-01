Verletzung im Knie: Herthas Ejuke fehlt gegen Bochum Hertha BSC muss beim Bundesliga-Neustart auf Flügelspieler Chidera Ejuke verzichten. Der 25 Jahre alte Nigerianer erlitt im Testspiel gegen The Villages SC (... dpa

Bradenton -Hertha BSC muss beim Bundesliga-Neustart auf Flügelspieler Chidera Ejuke verzichten. Der 25 Jahre alte Nigerianer erlitt im Testspiel gegen The Villages SC (7:1) eine Bandverletzung im Knie, wie der Club am Montagabend mitteilte. Ejuke verlässt das Trainingslager von Hertha in den USA demnach am Dienstag und soll in Berlin weiter behandelt werden.