Verletzungssorgen und Wiedersehensfreude: Alba in Tel Aviv Nach zuletzt sieben Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen will Basketball-Bundesligist Alba Berlin seine Erfolgsserie am Donnerstag in der Euroleague fo... dpa

ARCHIV - Darrun Hilliard von Maccabi Tel Aviv kämpft gegen Albas Yovel Zoosman (r) um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Nach zuletzt sieben Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen will Basketball-Bundesligist Alba Berlin seine Erfolgsserie am Donnerstag in der Euroleague fortsetzen. Die Berliner erwartet beim israelischen Spitzenteam Maccabi Tel Aviv (20.05 Uhr/Magentasport) allerdings eine schwierige Aufgabe. „Dort ist es immer schwer zu spielen. Deshalb brauchen wir brauchen die richtige Energie und die richtige Mentalität“, sagte Flügelspieler Yovel Zoosman.