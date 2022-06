Ontario - Boxprofi Dominic Bösel hat die Chance auf den WM-Kampf der WBA im Halbschwergewicht klar verpasst. Der 32-Jährige aus Freyburg verlor den Ausscheidungskampf gegen den Mexikaner Gilberto Ramirez im kalifornischen Ontario durch technischen K.o. in der vierten Runde.

Statt Bösel stieg Ramirez zum Pflichtherausforderer von Champion Dmitri Biwol auf. Für Bösel war es die dritte Niederlage im 35. Kampf.

Bösel war als klarer Außenseiter nach Kalifornien gereist und war gegen den auch in seinem 44. Kampf siegreichen Ramirez von Anfang an chancenlos. In der Pause vor der vierten Runde wollte der Ringarzt den Kampf bereits abbrechen, da Bösel seiner Auffassung nach benommen wirkte. Der Kampf ging jedoch weiter, doch als Bösel 1:28 Minuten vor Schluss der Runde nach einem Körpertreffer zu Boden ging, brach der Ringrichter sofort ab.