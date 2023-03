Verpatzte Gebhardt-Premiere: Turbine weiter sieglos Zwei abseitsverdächtige Tore, ein nicht gegebener Elfmeter - für die Potsdamerinnen wird die Luft im Abstiegskampf trotz erneutem Trainerwechsel immer dünner. dpa

Duisburg -Der neue Trainer Marco Gebhardt hat Turbine Potsdam nicht zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga der Frauen führen können. Am 13. Spieltag kassierte der abgeschlagene Tabellenletzte beim vor dem Spieltag auf dem vorletzten Platz liegenden MSV Duisburg mit 0:3 (0:2) die zwölfte Niederlage. Allerdings spielte Potsdam vor 383 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena am Sonntag lange Zeit auf Augenhöhe und hatte viel Pech mit den Schiedsrichterin-Entscheidungen, aber auch mit den eigenen Abschlüssen.