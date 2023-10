Verstärkung in der Mitte und bei  TikTok: Tobias Krick kommt zu den BR Volleys

Tobias Krick gehört zu den Volleyball-Nationalspielern, die gerade dabei sind, in Brasilien beim Olympiaqualifikationsturnier über sich hinaus zu wachsen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man schon 2,13 Meter groß ist, wie der Mittelblocker, der sich in den sozialen Medien auf Tiktok und Instagram erfolgreich unter dem Motto präsentiert: „Folge mir, wenn du kleiner bist als ich.“

Krick selbst folgt jetzt dem Angebot des Klubs, der in Deutschland derzeit den größten Erfolg und die größte Aufmerksamkeit genießt: Kommende Saison spielt der 24-Jährige für den deutschen Meister BR Volleys in der Max-Schmeling-Halle. Eine Verpflichtung so einem solch späten Zeitpunkt im Jahr, ist ungewöhnlich. Doch weil den Berlinern demnächst in drei Wettbewerben ein immenses Pensum bevorsteht, haben sie die Gelegenheit ergriffen, nach dem Weggang von Nationalspieler Anton Brehme zu Modena Volley in Italien Nationalspieler Krick von Modena Volley zu verpflichten.

Tobias Krick ist Berlins vierter Nationalspieler im Mittelblock

„Seitens des Trainerteams besteht immer der Wunsch, mit vier Mittelblockern in die Saison zu gehen. Bisher haben wir davon aus finanziellen Gründen abgesehen. In diesem Jahr konnten wir uns nun dazu durchringen, weil es für beide Seiten passt“, erläutert BR Volleys-Manager Kaweh Niroomand. „Es ist vor allem eine vorbeugende Maßnahme, weil die Spielfrequenz in der Saison 23/24 enorm hoch sein wird. Alle unsere Mittelblocker waren oder sind noch für ihre Nationalmannschaften im Einsatz und werden ihre Pausen benötigen. Jetzt verfügen wir über vier exzellente Spieler mit verschiedenen Qualitäten auf dieser Position. Das gibt uns eine große taktische Variabilität.“

Krick, der 2017 mit Deutschland die Silbermedaille bei der Europameisterschaft gewann, hat in Berlin für drei Jahre unterschrieben und wird - wie es bislang nach vier Siegen in vier Spielen beim olympischen Qualifikationsturnier aussieht - die BR Volleys neben Zuspieler Johannes Tille und Außenangreifer Ruben Schott bei Olympia 2024 in Paris vertreten.

Er ist ein langer Kerl mit großem Humor. Schon vor längerer Zeit hat Krick, der im Volleyball-Internat Frankfurt ausgebildet wurde, begonnen, Videos von sich und den Herausforderungen zu veröffentlichen, die seine Körpergröße mit sich bringt. Allein auf der Plattform TikTok folgen dem Volleyballer fünf Millionen Menschen, bei Instagram sind es fast 700.000. Von dieser enormen Reichweite können bald auch die BR Volleys profitieren.

Krick hatte seine Bundesliga-Karriere bei den United Volleys in Frankfurt begonnen, die von seinem Vater Jörg gegründet und geführt wurden, um nicht nur den Sohn, sondern den Nachwuchs des Deutschen Volleyball-Verbandes allgemein zu fördern. Mit seinem Anliegen, etwas für die Entwicklung des Volleyballsports in Deutschland zu tun, schlug der IT-Unternehmer denselben Weg ein, den Kaweh Niroomand in Berlin seit Jahrzehnten verfolgt.

Tobias Krick unterschreibt für drei Jahre in Berlin

Als Tobias Krick überlegte, wie es für ihn nach zwei eher durchwachsenen Jahren in der italienischen Liga weitergehen würde, in denen ihn Rückenprobleme immer wieder zurückgeworfen hatten. Sollte er die Angebote aus Italien oder Polen annehmen? So richtig überzeugt war der Mittelblocker mit der immensen Abschlaghöhe nicht. Aber dann „gab es ein gemeinsames Frühstück mit Kaweh und als wenig später das Angebot auf dem Tisch lag, habe ich unterschrieben“, erzählt Krick. Berlins Manager Niroomand meint: Nach seinen sportlich etwas weniger fruchtbaren Jahren in Italien habe Tobias selbst auch mehr Konstanz in sein Leben bringen wollen. Daher sei eine langfristige Verbindung für beide Seiten sinnvoll.

Gleichzeitig macht diese langfristige Verbindung auch für die Nationalmannschaft Sinn - denn dort hat sich Johannes Tille als Führungsspieler auf der Zuspielposition herauskristallisiert. Da kann es nicht schaden, die gute Verbindung zur schnellen Mitte, die er zuletzt mit Brehme während der Saison aufbauen konnte, künftig auch mit Krick zu perfektionieren.

Nach den beeindruckenden Siegen gegen die favorisierten Brasilianer und Italiener, sowie gegen Kuba und den Iran, stehen für Krick, Tille, Schott, Brehme und die anderen Nationalspieler bei der Olympia-Qualifikation in Rio de Janeiro noch drei weitere Spiele bevor. Das nächste am Samstagmorgen (1.30 Uhr MEZ) gegen Tschechien mit dem Berliner Angreifer Marek Sotola, dann gegen Katar und die Ukraine. Die besten zwei Teams der Achtergruppe sind sicher bei Olympia 2024 in Paris dabei. Bislang führt Deutschland die Tabelle der Turniers ungeschlagen an.

Weiter als bis zum Tschechien-Spiel will Krick aber noch denken: „Der Kampfgeist zeichnet uns hier in Brasilien aus. Und wir verstehen es, wirklich von Spiel zu Spiel und nicht auf die Tabelle zu schauen. Wenn wir hier das große Ziel erreicht haben, kann ich mich auf die Zeit in Berlin mit meinen Mitspielern aus der Nationalmannschaft freuen.“ Das erste Bundesliga-Saisonspiel der BR Volleys steht am 27. Oktober in der Max-Schmeling-Halle gegen Giesen an.