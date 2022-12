Verstappen zum dritten Mal Holllands Sportler des Jahres

Amsterdam -Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist zum dritten Mal zum Sportler des Jahres in den Niederlanden gewählt worden. „Vielen Dank, dass ihr für mich gestimmt habt“, schrieb der 25 Jahre alte Red-Bull-Fahrer bei Instagram.

Verstappen, der in diesem Jahr zum zweiten Mal nacheinander den WM-Titel in der wichtigsten Motorsport-Rennserie gewonnen hatte, war in seinem Heimatland von einer Fachjury bereits in den Jahren 2016 und 2021 mit dieser Ehrung bedacht worden. Den Preis nahm er bei einer Gala am Mittwochabend nicht selbst in Empfang, das übernahm seine Schwester Victoria.