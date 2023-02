Vertrauen in den Trainer: Hertha will Ruhe bewahren Trotz vier Niederlagen im neuen Jahr ist bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC das Vertrauen in Trainer Sandro Schwarz weiter vorhanden. „Es ist überhaupt nich... dpa

Berlin -Trotz vier Niederlagen im neuen Jahr ist bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC das Vertrauen in Trainer Sandro Schwarz weiter vorhanden. „Es ist überhaupt nicht schwer, Vertrauen zu schenken, weil ich jeden Tag sehe, wie das Trainerteam mit den Jungs arbeitet“, sagte Herthas neuer Sportdirektor Benjamin Weber am Freitag vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). „Wir müssen Ruhe bewahren.“