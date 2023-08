VfB feiert furiosen Start-Sieg gegen Bochum

Stuttgart -Unbeeindruckt vom kurzfristigen Abschied seines Kapitäns Wataru Endo hat der VfB Stuttgart einen Traumstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Schwaben besiegten den VfL Bochum hochverdient mit 5:0 (2:0) und übernahmen vorerst die Tabellenführung.

Torjäger Serhou Guirassy (18. und 77. Minute) und Flügelspieler Silas jeweils per Doppelpack (60./67.) sowie Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (38.) trafen vor 53.000 Zuschauern für den VfB. Die Stuttgarter sehnen sich nach zwei nervenaufreibenden Jahren im Abstiegskampf vor allem nach einer ruhigeren und sorgenfreieren Spielzeit.

Die über weite Strecken harmlosen Bochumer kassierten eine Woche nach dem blamablen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Arminia Bielefeld bereits den nächsten Tiefschlag.

Endo von Stuttgart nach Liverpool

Für den japanischen Nationalspieler Endo, der in den vergangenen Jahren das Herzstück des Stuttgarter Spiels gewesen und am Freitag zum FC Liverpool nach England gewechselt war, rückte der im Sommer vom SC Freiburg gekommene Woo-yeong Jeong in die Startelf der Gastgeber. Der Südkoreaner gehörte direkt zu den auffälligeren Akteuren des VfB, der die Partie nahezu komplett im Griff hatte. Nach einer frühen und recht kläglich vergebenen Großchance durch Sturm-Kante Philipp Hofmann (2.) kam von den Bochumern offensiv nicht mehr viel.

Der VfB hatte viel Ballbesitz und ging mit seiner ersten guten Gelegenheit in Führung. Der starke Hiroki Ito bediente Guirassy per Steilpass - und der Angreifer drosch den Ball aus rund 17 Metern in die Maschen. Schon in der Vorsaison war Guirassy der mit Abstand beste Schütze der Schwaben. Auch um den 27-Jährigen ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte. Nun bewies er direkt wieder, wie wertvoll er für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist.

Nachdem Zagadou im Anschluss an eine Ecke per Kopf das 2:0 für den VfB erzielt hatte, hätte Jeong in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fast noch nachgelegt. Den Abschluss des Offensivmannes lenkte Bochums Torhüter Manuel Riemann aber an die Latte.

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Stattdessen gab es fast eine Kopie des 1:0. Ito schickte wieder Guirassy auf die Reise, doch der schoss diesmal links am Tor vorbei (48.). In der 58. Minute tauchten zur Abwechslung die Gäste mal wieder gefährlich vorne auf - dann sorgte Silas aber umgehend für die Entscheidung.

Der Tempodribbler drückte erst eine lange Flanke von Chris Führich über die Linie, anschließend traf er noch nach einer Hereingabe von Pascal Stenzel. Der VfL fiel nun auseinander, Guirassy erzielte nach erneuter Vorarbeit von Stenzel das 5:0 - und läutete auf den Rängen endgültig die Feierlichkeiten ein.