VfB-Sportvorstand? Wohlgemuth hat „andere Prioritäten“

Stuttgart -Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat offen gelassen, ob er bei der Suche des VfB Stuttgart nach einem Sportvorstand perspektivisch auch seinen Hut in den Ring werfen wird. „Aktuell konzentriere ich mich auf den Kader, das Training, die Zusammenstellung der Mannschaft“, sagte der 44-Jährige. Der schwäbische Fußball-Bundesligist ist am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

„Wenn der Zeitpunkt dann mal da ist, öffentlich darüber zu sprechen, werde ich das tun“, sagte Wohlgemuth zur geplanten Strukturveränderung in der Führungsetage des VfB. „Aktuell haben wir aber, zumindest hier im sportlichen Bereich, andere Prioritäten.“

Die Stuttgarter hatten kürzlich angekündigt, künftig wieder einen eigenen Sportvorstand einsetzen zu wollen. Derzeit übt Vorstandschef Alexander Wehrle das Amt noch mit aus.