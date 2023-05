VfB Stuttgart hofft auf Zagadou-Rückkehr in Relegation

Der VfB Stuttgart hofft, dass der angeschlagene Verteidiger Dan-Axel Zagadou in der Abstiegsrelegation wieder zur Verfügung steht. „Wenn es so weiter heilt w...

ARCHIV - Stuttgarts Dan-Axel Zagadou in Aktion. Tom Weller/dpa

Stuttgart -Der VfB Stuttgart hofft, dass der angeschlagene Verteidiger Dan-Axel Zagadou in der Abstiegsrelegation wieder zur Verfügung steht. „Wenn es so weiter heilt wie von gestern auf heute, dann bin ich optimistisch“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Samstag nach dem 1:1 der Schwaben gegen die TSG 1899 Hoffenheim und dem Abrutschen auf den 16. Tabellenplatz. Beim Saisonfinale gegen die Hoffenheimer hatte Zagadou wegen Fußproblemen fehlt.

VfB-Torhüter Fabian Bredlow war es bei Aufwärmen vor dem Duell mit Hoffenheim ins „Knie reingefahren“, wie Hoeneß anschließend berichtete. Trotzdem hatte der Keeper gespielt. „Da kann ich nichts Genaues sagen“, meinte der Coach.

Am Donnerstag und Montag der kommenden Woche bestreitet der VfB Stuttgart die Relegationspartien gegen den Tabellendritten der 2. Fußball-Bundesliga. Ob das der Hamburger SV oder der 1. FC Heidenheim sein wird, entscheidet sich am Sonntag.