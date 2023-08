VfB Stuttgart verpflichtet Stürmer Undav

Stuttgart -Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat wie erwartet Stürmer Deniz Undav verpflichtet. Das teilten die Schwaben nach dem bestandenen Medizincheck des 27-Jährigen mit. Details zum Vertrag nannte der VfB nicht. Der Angreifer kommt aus der Premier League von Brighton & Hove Albion.

Der in Varel bei Oldenburg geborene Undav hatte in einem Interview des „Kicker“ erklärt, sich für die Europameisterschaft 2024 empfehlen zu wollen. Seinen neuen Trainer, Sebastian Hoeneß, kennt er bereits. Hoeneß absolvierte vor seinem Engagement in Stuttgart eine Hospitanz bei Brighton & Hove Albion.

Der Club aus England hatte Undav im Januar 2022 für rund sieben Millionen Euro von Union Saint-Gilloise verpflichtet, ihn aber zunächst noch ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten verliehen. Anschließend musste sich Undav meist mit der Rolle des Jokers zufriedengeben.

Ito und Mavropanos könnten Stuttgart noch verlassen

Zwei andere Spieler könnten Stuttgart indes verlassen. Innenverteidiger Hiroki Ito soll einem Bericht von Sport1 zufolge bei Ajax Amsterdam auf der Liste stehen. Dort ist der frühere VfB-Sportdirektor Sven Mislintat inzwischen tätig.

„In unseren sportlichen Planungen ist Hiroki Ito ein zentraler und fester Bestandteil. Ich sehe derzeit rein gar nichts, was uns davon Abstand nehmen ließe“, hatte Mislintats Nachfolger Fabian Wohlgemuth kürzlich in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“ gesagt. Konstantinos Mavropanos wird mit dem italienischen Meister SSC Neapel in Verbindung gebracht.