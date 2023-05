VfB-Trainer Hoeneß schützt schwächelnden Sosa

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat den zuletzt kritisierten Außenverteidiger Borna Sosa in Schutz genommen und ihm eine Einsatzgarantie für die P...

ARCHIV - Stuttgarts Borna Sosa in Aktion. Trainer Sebastian Hoeneß nahm den Kroaten vor der Partie in Mainz demonstrativ in Schutz. Tom Weller/dpa