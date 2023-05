VfL Bochum nach 0:2 in Mönchengladbach in akuter Abstiegsnot

Die Siege der Konkurrenten hat die Situation für den VfL Bochum verschärft. Nach dem 0:2 in Mönchengladbach steckt die Mannschaft drei Runden vor Saisonschlu...

Mönchengladbach -Der VfL Bochum hat im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga einen empfindlichen Rückschlag erlitten und ist erstmals seit zwei Monaten wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen.

Die seit sechs Spielen sieglose Revier-Elf unterlag bei Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:1) und liegt mit 28 Zählern auf Rang 17. Vor 53.797 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Jonas Hofmann (35.) und Lars Stindl (90.+1) die Treffer für die Gastgeber, die sich damit offiziell den Klassenverbleib gesichert haben.

Vor dem 68. Bundesliga-Duell zwischen beiden Teams waren die Gäste durch den Schalker Sieg am Freitagabend gehörig unter Druck geraten. Trainer Thomas Letsch vertraute seiner zuletzt beim 1:1 gegen Borussia Dortmund erfolgreichen Elf, lediglich Simon Zoller rückte für Kevin Stöger ins Team. Allerdings musste der VfL-Coach kurzfristig noch einmal umstellen, weil Patrick Osterhage wegen muskulärer Probleme nicht spielen konnte. Keven Schlotterbeck rückte dafür in die Startformation.

Die neu formierte Mittelfeldreihe sorgte für mehr Stabilität bei den Gästen, aber weniger für Offensivgefahr. Die auf drei Positionen veränderte Borussen-Elf, in der Marvin Friedrich in der Innenverteidigung den gesperrten Ko Itakura vertrat, hatte Anlaufschwierigkeiten und benötigte 20 Minuten bis zur ersten Torchance, die Florian Neuhaus nach Zuspiel von Jonas Hofmann vergab. Kurz darauf scheiterte auch Manu Koné mit einem Schuss aus halbrechter Position, der das Bochumer Tor um Zentimeter verfehlte.

Besser machte Nationalspieler Hofmann, der eine perfekte Flanke von Ramy Bensebaini verwerten konnte und aus kurzer Distanz den Führungstreffer erzielte. Für Hofmann war es der zehnte Saisontreffer. Vorarbeiter Bensebaini war vor der Partie wie auch Trainer Daniel Farke zum wiederholten Male vom eigenen Publikum bei der Aufstellungsverkündung ausgepfiffen worden. Nathan Ngoumou hatte kurze Zeit später das 2:0 auf dem Fuß, traf aber aus kurzer Entfernung nur die Latte.

Die Gäste hatten wenig Offensivaktionen, die beste Chance resultierte aus einem Freistoß. Den Nachschuss von Erhan Masovic, der den Part von Osterhage im Mittelfeld übernahm, konnte Borussias Keeper Jonas Omlin abwehren.

Mit den beiden neuen Außenverteidigern Saidy Janko und Konstantinos Stafylidis stellten sich die Bochumer in der kampfbetonten Partie zur zweiten Hälfte neu auf. Allerdings fehlte trotz aller Bemühungen der Gäste die Durchschlagskraft im Angriff. Pech hatte VfL-Mittelstürmer Philipp Hofmann, der mit einem Kopfball nur die Latte traf (59.). Die Gastgeber vergaben in der Schlussphase noch einige gute Möglichkeiten nach Kontern. In der Nachspielzeit traf dann der eingewechselte Stindl zum 2:0.