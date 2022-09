VfL Wolfsburg feiert in Frankfurt ersten Saisonsieg Ausgerechnet an seiner früheren Wirkungsstätte gelingt Trainer Niko Kovac mit dem VfL Wolfsburg der erste Saisonsieg. Das Tor des Tages bei Eintracht Frankfu... Andreas Schirmer dpa

Die Wolfsburger Spieler feiern das 1:0 in Frankfurt. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main -Trainer Niko Kovac ist mit dem VfL Wolfsburg an seiner früheren Wirkungsstätte der Befreiungsschlag gelungen. Den Niedersachsen gelang mit dem 1:0 (0:0) am Samstag bei Eintracht Frankfurt der erste Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga.