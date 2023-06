Via Instagram: El-Jindaoui verkündet Verlängerung bei Hertha

Fußballer Nader El-Jindaoui wird nach eigener Aussage auch in der kommenden Saison für Hertha BSC auflaufen. Das teilte 26-Jährige am Dienstag auf Instagram ...

Berlin -Fußballer Nader El-Jindaoui wird nach eigener Aussage auch in der kommenden Saison für Hertha BSC auflaufen. Das teilte 26-Jährige am Dienstag auf Instagram mit. „Hertha BSC Werde die Tage meinen Vertrag verlängern“, schrieb der Berliner in seiner Story und postete daneben ein blaues und ein weißes Herz. Vom Verein gab es derweil noch keine Bestätigung.

Der Angreifer war in der vergangenen Spielzeit vom Berliner AK zur zweiten Mannschaft der Hertha gewechselt. Bei der U23 erzielte er in den 21 Partien der Regionalliga Nordost sechs Treffer und gab drei Torvorlagen.

Unter Sandro Schwarz hatte El-Jindaoui bereits bei Testspielen der Profis ausgeholfen. Aufmerksamkeit sammelte der Fußballer mit seiner Ehefrau allerdings überwiegend in den sozialen Medien, wo er allein auf Instagram auf 1,9 Millionen Follower verweisen kann - und diese breite Anhängerschaft dürfte auch der Hertha zugutekommen.