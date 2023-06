Video mit Schusswaffe: NBA sperrt Morant für 25 Spiele

Menphis -Basketball-Star Ja Morant von den Memphis Grizzlies ist für einen erneuten Vorfall mit einer Schusswaffe für 25 Spiele ohne Bezahlung gesperrt worden.

Wie die National Basketball Association (NBA) mitteilte, gilt die Strafe wegen „ligaschädigenden Verhaltens“ von sofort an für die ersten 25 Partien der kommenden Saison. Der 23 Jahre alte Amerikaner darf bis zum Ablauf der Strafe auch an keinen Liga- und Teamaktivitäten inklusive Vorbereitungsspielen teilnehmen.

Morant hatte nach Angaben der NBA am 13. Mai in einem live bei Instagram gezeigten Video in einem Auto mit einer Schusswaffe posiert. Von seinem Team war er umgehend suspendiert worden. Zuletzt hatte er sich für sein Verhalten entschuldigt und erklärt: „Meine Worte mögen im Moment nicht viel bedeuten, aber ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich bin fest entschlossen, weiter an mir zu arbeiten.“

Bereits das zweite Vergehen dieser Art

„Das Potenzial für andere junge Menschen, Jas Verhalten nachzuahmen, ist besonders besorgniserregend. Unter diesen Umständen halten wir eine Sperre für 25 Spiele für angemessen und machen deutlich, dass rücksichtsloses und verantwortungsloses Verhalten im Umgang mit Waffen nicht toleriert wird“, erklärte NBA-Commissioner Adam Silver.

Für Morant war es das zweite Vergehen dieser Art. Bereits im März hatte er in betrunkenem Zustand vor einem Nachtclub in Denver mit einer Waffe posiert, was ebenfalls in einem Videostream übertragen worden ist. Damals war der 23-Jährige zu acht Spielen Sperre ohne Bezahlung verurteilt worden. Er verlor damit etwa 669.000 US-Dollar Gehalt. Morant hatte versprochen, dass sich so ein Verhalten nicht wiederholen würde.