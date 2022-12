Viel spricht für Dawid Kubacki, aber dahinter lauern sechs weitere Springer

In den vergangenen sechs Jahren ging der Gesamtsieg entweder an Polen oder an Japan. Beide Länder stellen auch bei der 71. Auflage der Tournee die Favoriten.

Viermal Polen, zweimal Japan: In den vergangenen sechs Jahren war die Vierschanzentournee eine Zwei-Länder-Angelegenheit – zumindest was den Gesamtsieger angeht. Und auch bei der 71. Auflage ist der Topfavorit auf den Gewinn des Goldadlers ein Pole.

Dawid Kubacki (32, Polen), beste Platzierung: 1. (2019/20)

Kubacki kam in seiner Karriere erst spät in Fahrt, war beim ersten Weltcupsieg fast 29 Jahre alt. Er war der bestimmenden Springer der ersten Saisonwochen, war teilweise meilenweit voraus und gewann viermal. Solche Frühform besaß er noch nie: Zuvor hatte Kubacki keinen Weltcupsieg vor dem Jahreswechsel gefeiert. Der Tourneesieger 2019/20 ist der große Favorit 2022/23.

Stefan Kraft (29, Österreich), beste Platzierung: 1. (2014/15)

Acht Jahre ist das nunmehr her, seitdem ging der Goldadler nicht mehr an den Co-Gastgeber. Eine Durststrecke, die im Vergleich zur deutschen, seit 2001/02 andauernden, ein Witz ist, aber dennoch schmerzt. Das Zeug, wieder durchzumarschieren, hat der dreimalige Einzel-Weltmeister – wenn der „Krafti“ die Tournee nicht wie zuletzt fünfmal in Folge in Garmisch wegwirft: 31., 49., 13., 28., Quali-Aus – so geht Trauma.

Halvor Egner Granerud (26, Norwegen), beste Platzierung: 3. (2021/22)

Vom reinen Vermögen her könnte Granerud der Allerbeste sein. Nur: Keiner neigt so sehr zu kapitalen Böcken wie der Extremspringer aus Oslo. Die gröbsten Bockgefahren hat Granerud in dieser Saison abgestellt, fliegt nicht mehr so furchterregend weit nach rechts raus wie im Vorjahr, als er teilweise nach der Landung an der Bande entlangschrappte. Acht Wettkampfsprünge in Serie ohne Patzer zu absolvieren, wird der Schlüssel sein.

Anze Lanisek (26, Slowenien), beste Platzierung: 16. (2021/22)

Lange dauerte es, bis sich der Flieger aus Sloweniens Hauptstadt Ljubljana national etablieren konnte. Lanisek ging in den internen Duellen durch eine harte Schule, es hat sich gelohnt – der Jugend-Olympiasieger von 2012 ist nun die klare Nummer eins im Team, sämtliche Saisonsiege (drei) und Podestplatzierungen (sieben) gingen auf sein Konto. Nur im ersten von acht Springen des Winters stand Lanisek nicht auf dem Podest.

Marius Lindvik (24, Norwegen), beste Platzierung: 2. (2019/20, 2020/21)

Die ersten Monate des Jahres 2022 waren für Lindvik ein Traum: fünf Weltcupsiege, dazu olympisches Einzelgold von der Großschanze und Einzelgold bei der Flug-WM. In der neuen Saison will es aber noch nicht so recht laufen, der Hobby-DJ sucht nach alter Leichtigkeit. Sollte Lindvik, der bis auf Oberstdorf an allen Tourneestationen schon gewonnen hat, diese finden, mischt er ganz vorne mit.

Ryoyu Kobayashi (26, Japan), beste Platzierung: 1. (2018/19, 2020/21)

Kommt der Titelverteidiger ins Fliegen, ist Kobayashi kaum zu schlagen. 2018/19 schaffte er als Dritter nach Sven Hannawald und Kamil Stoch den „Grand Slam“ mit vier Tagessiegen. Allerdings: Mit nur einem einstelligen Ergebnis quälte sich Kobayashi höchst mühsam durch die bisherige Saison.

Kamil Stoch (35, Polen), beste Platzierung: 1. (2016/17, 2017/18, 2020/21)

Seit fast zwei Jahren wartet Stoch auf einen Weltcupsieg, es ist die längste Durststrecke seit seinem Debüterfolg 2011, dem er 38 weitere folgen ließ. Wegen seiner Konstanz, seiner Ruhe, seiner Erfahrung und seiner sagenhaften Luftfahrt sollte man einen „König Kamil“ nie abschreiben.