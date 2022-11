Viele Welten für Unions Ruhnert: Buch, Bundesliga, Bundestag Oliver Ruhnert ist durch den rasanten Aufstieg von Union Berlin zu einer wichtigen Bundesliga-Figur geworden. Der Blick des Managers geht aber weit über den ... dpa

ARCHIV - Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball und Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union Berlin, spricht. entur GmbH/dpa Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag

Berlin -Oliver Ruhnert macht nach seinem derzeit so erfolgreichen Engagement beim 1. FC Union Berlin möglicherweise Schluss als Bundesliga-Manager und findet einen möglichen Wechsel vom Fußball in die Spitzenpolitik durchaus reizvoll. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Union Berlin als Manager, wie ich es jetzt mache, meine einzige Station im Profifußball ist“, sagte der Geschäftsführer der Eisernen in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.