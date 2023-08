Vielseitigkeits-EM: Als Reit-Weltmeister kein Favorit

Le Pin-au-Haras -Das deutsche Team tritt bei der Vielseitigkeits-EM als Weltmeister an. Doch der Bundestrainer sieht seine Reit-Mannschaft bei den am Donnerstag beginnenden Titelkämpfen im französischen Nationalgestüt Haras du Pin nicht als Favorit.

Wer reitet für Deutschland?

Drei Paare der Weltmeister-Mannschaft sind auch bei der EM am Start: Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan. Sie gewannen vor einem Jahr in Italien WM-Gold. Nominiert sind drei weitere Paare: Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo, Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch und Jérôme Robiné (Warendorf) mit Black Ice. Welche vier Paare die deutsche Mannschaft bilden werden, entscheidet der Bundestrainer vor Ort. Neben dem Quartett dürfen zwei Paare als Einzelstarter antreten.

Mit welchen Erwartungen geht das deutsche Team an den Start?

„Wir können ja als Weltmeister schlecht sagen, dass wir Außenseiter sind“, sagt Bundestrainer Peter Thomsen. Als Top-Favorit bezeichnet der Coach aber eine andere Mannschaft: „Das sind die Briten. In der Breite sind wir nicht so gut aufgestellt wie sie. Man sieht das an den Fünf-Sterne-Prüfungen wie in Luhmühlen, wie viele Paare sie in den Top Ten haben.“ Sieben waren in der Lüneburger Heide unter den besten zehn. Aber Thomsen sagte auch: „Wenn wir alles richtig machen, können wir sie trotzdem schlagen.“

Wer hat im Einzel Medaillenchancen?

Zu den Favoriten zählt seit vielen Jahren bei jedem Championat Michael Jung. „Michi ist der Multi-Champion“, sagt der Bundestrainer über den dreimaligen Olympiasieger: „Er hat ein klares Ziel vor Augen, und das ist der Einzeltitel.“ Auch Christoph Wahler ist ehrgeizig. „Sein persönliches Ziel ist eine Einzelmedaille“, berichtet Thomsen. Aber auch im Einzel gehören die Briten zu den heißen Medaillenkandidaten. Vor zwei Jahren belegten britische Reiterinnen die Plätze eins bis drei.

Wer fehlt bei der EM?

Olympiasiegerin Julia Krajewski startet nicht, da ihr Toppferd Amande nicht fit ist. Bei der WM im Vorjahr in Italien hatte sie mit der Stute neben dem Team-Gold auch Einzel-Silber gewonnen. Auch Ingrid Klimke, die bei Europameisterschaften insgesamt bereits sechs Goldmedaillen gewonnen hat, ist nicht dabei. Sie hat nach dem Ende der Karriere von Hale Bob derzeit kein Toppferd.

Wo gibt es die EM im TV?

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zeigen keine Live-Berichterstattung. Bewegte Bilder von der EM gibt es beim kostenpflichtigen Internet-Angebot Clipmyhorse.tv. Es gibt die Möglichkeit eines Gratis-Probemonats.