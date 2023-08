Vielseitigkeits-EM: Deutsches Reit-Team vorerst Zweiter

Le Pin-au-Haras -Das deutsche Team liegt bei der Vielseitigkeits-Europameisterschaft nach der ersten Hälfte der Dressur auf Rang zwei.

EM-Debütantin Malin Hansen-Hotopp aus Gransebieth in Mecklenburg-Vorpommern mit Quidditch und Christoph Wahler aus Bad Bevensen mit Carjatan sorgten beim EM-Auftakt im französischen Le Pin-au-Haras mit ihren Ritten für eine gute Ausgangsposition. In Führung liegt Topfavorit Großbritannien.

Hansen-Hotopp: „total happy“

„Das hätte er auch draußen machen können“, kommentierte Wahler, nachdem sein Pferd währendes des Rittes im Viereck geäppelt hatte. „Er ging ganz toll“, lobte hingegen Hansen-Hotopp ihren Wallach Quidditch. „Ich bin total happy.“ Mit 44 Jahren absolvierte die aus Schleswig-Holstein stammenden Reiterin ihr erstes Championat.

Zum deutschen Team in der Normandie gehören außerdem Michael Jung aus Horb mit Chipmunk und Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant, die am Freitag ihre Dressur absolvieren. Am Samstag folgt der Geländeritt, ehe als dritte Teilprüfung am Sonntag das Springen auf dem Programm steht.