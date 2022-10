Vielspieler Khedira: Drei Partien pro Woche kein Problem Drei Partien in einer Woche? Union Berlins Rani Khedira will darüber nicht klagen. Auch sein Trainer hat eine klare Meinung. dpa

Union Berlins Rani Khedira gestikuliert. ur GmbH/dpa/Archivbild Tom Weller/Deutsche Presse-Agent

Berlin -Für Union Berlins Vielspieler Rani Khedira ist die Belastung während der laufenden Englischen Wochen kein Problem. „Ich denke schon, dass ein Profi drei Spiele in einer Woche machen kann“, sagte der 28-Jährige, der bislang in allen Saisonspielen des Fußball-Bundesligisten in der Startformation stand. Die Partie in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Malmö FF wird der 14. Einsatz von Khedira in dieser Spielzeit in drei verschiedenen Wettbewerben sein.