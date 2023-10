Vier Hertha-Sorgen nach dem Sieg gegen Paderborn

Berlin -Eigentlich hätte Hertha-Trainer Pal Dardai nach dem 3:1 gegen Paderborn genügend Gründe zur Freude gehabt. Haris Tabakovic beendete seine Torflaute mit einem Doppelpack. Fabian Reese überzeugte auf der linken Außenbahn erneut als flinker Vorlagengeber. Und in der Tabelle verbesserten sich die Berliner im engen Mittelfeld auf Platz sieben. „Aber als Trainer bin ich nicht ganz zufrieden“, sagte der 47-Jährige. Warum?

Verletzungssorgen: Bence Dardai verletzte sich in der Schlussphase. „Sieht schlecht aus. Krankenhaus“, berichtete sein Vater Pal kurz und trocken. Auch der als Sechser agierende Deyovaisio Zeefuik verließ das Feld angeschlagen. „Ich hoffe nicht“, antwortete Dardai auf die Frage, ob der Niederländer schwer verletzt sei, „denn wir brauchen ihn“.

Defensive: 20 Gegentore sind Dardai zu viel. Der Ungar monierte am Samstag erneut das Defensivverhalten seiner Spieler. „Wir haben Paderborn das Tor geschenkt. Wir sind defensiv nicht stark. Wir haben gute Einzelspieler, aber nur gemeinsam sind wir defensiv stark“ äußerte Dardai und appellierte auch an Unterschiedsspieler Reese: „Auch er muss sich defensiv verbessern“.

Konstanz: Wie schon gegen Nürnberg agierten die Hauptstädter nach der Führung zu passiv. Rund 30 Minuten dauerte die Phase in der ersten Halbzeit, in der die Berliner sich weit in die eigene Hälfte drängen ließen und das Spiel zwischenzeitlich aus der Hand gaben. Über 90 Minuten auf Top-Niveau zu spielen, schafft Hertha bislang viel zu selten. „Ein perfektes Spiel wird’s nicht geben“ stellte Reese klar.

Sperre: Kapitän Toni Leistner sah am Samstag nach wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Für die Partie bei Hansa Rostock ist der Innenverteidiger daher gesperrt. Genau wie Abwehrkollege Marc-Oliver Kempf, der nach seiner Roten Karte beim 1:3 gegen Nürnberg für zwei Spiele gesperrt worden war. Trainer Dardai muss die Abwehr schon wieder umbauen.