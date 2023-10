Vier Spiele, vier Pleiten: Alba verliert in der EuroLeague bei der AS Monaco

Alba Berlin wartet in der Basketball-EuroLeague weiter auf den ersten Sieg. Zwei Tage nach der Niederlage bei Virtus Bologna unterlag Alba um Weltmeister Johannes Thiemann bei der AS Monaco mit 75:86 (40:47) und steht damit mit vier Pleiten aus vier Spielen weiter am Tabellenende.

Guard Thomas ist bester Werfer

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zogen die Gastgeber schon zu Beginn des zweiten Viertels davon, die Berliner kamen in der Folge nicht mehr zurück. Auch die 17 Punkte von Guard Matt Thomas konnten die Niederlage nicht verhindern. Bei Monaco, das nach vier Partien eine ausgeglichene Bilanz von je zwei Siegen und Niederlagen aufweist, war Mike James ebenfalls mit 17 Zählern bester Werfer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Trainer Israel González sagte: „Wir haben viele gute Dinge gemacht, aber die Qualität von Monaco ist sehr hoch. Wir müssen weiter arbeiten und eines Tages werden wir mehr Chancen haben.“

Schon am Sonntag sind die Berliner Basketballer erneut gefordert. In der BBL steht um 17 Uhr das Heimspiel gegen den bisher ungeschlagenen Aufsteiger Rasta Vechta in der Max-Schmeling-Halle auf dem Programm.