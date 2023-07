Hertha BSC startet mit einem Topspiel in die Zweite Liga: Am Sonnabend, 29. Juli um 20.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai bei Fortuna Düsseldorf an. Damit startet für Florian Niederlechner das Projekt Wiederaufstieg und der Teil seiner Karriere, in der er zeigen möchte, dass er Eier in der Hose hat. Das jedenfalls betonte er im Interview mit Sport-Bild: „Ich bin ein Typ, der Eier in der Hose hat, wenn man das so sagen darf!“ Und: „Wir haben alle zusammen Mist gebaut. Ich will Charakter zeigen und helfen, wieder nach oben zu kommen.“ Das erste Heimspiel der neuen Saison findet am folgenden Freitag, 4. August um 18.30 Uhr im Olympiastadion gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden statt.

Bei Flutlicht: Hertha spielt abends beim HSV und gegen St. Pauli

Seit Mittwoch stehen nun auch die genauen Daten der Zweitligaspiele drei bis zehn, die nach Herthas DFB-Pokalspiel am Sonnabend, 12. August (13 Uhr) beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena folgen. „Viermal sonntags, zweimal Flutlicht“, twitterte Hertha am Mittwoch dazu. Das Traditionsduell beim Hamburger SV wird dabei das erste Flutlichtspiel sein. Es findet am Sonnabend, 19. August um 20.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion statt. Am Sonnabend darauf ist die SpVgg Greuther Fürth um 13 Uhr im Olympiastadion zu Gast. Genau eine Woche später, also am 2. September, tritt Hertha BSC zur selben Uhrzeit beim FC Magdeburg an.

„Ich hatte sofort das Ziel Wiederaufstieg im Kopf. Als Benni Weber und Zecke Neuendorf mich gefragt haben, ob ich in der 2. Liga bleiben will, habe ich sofort Ja gesagt“, erläuterte Florian Niederlechner. Wie das mit der Rückkehr in Liga eins vor sich gehen soll, kann er bei Heimspiel Nummer drei am Sonntag, 17. September (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig demonstrieren. Danach geht es am Sonntag, 24. September (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel weiter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ein Flutlicht-Highlight folgt am Sonnabend, 30. September (20.30 Uhr) mit der Partie gegen den FC St. Pauli im Olympiastadion, ehe Hertha am Sonntag, 8. Oktober (13.30 Uhr) in Gelsenkirchen auf Mitabsteiger Schalke 04 trifft. Am zehnten Spieltag steht dann auch schon das nächste Traditionsduell an. Da treffen die Blau-Weißen am Sonntag, 22. Oktober (13.30 Uhr) erneut auswärts auf den 1. FC Nürnberg.

Bis dahin vergehen noch ein paar Wochen. Als Routinier weiß Niederlechner, dass neben einem guten Saisonstart vor allem der Zusammenhalt im Team wichtig ist. „Das wird das A und O sein. Daran müssen wir jetzt im Trainingslager arbeiten und dann positiv nach vorne schauen. Da muss man offen sein: In der vergangenen Saison waren wir keine richtige Mannschaft“, sagte der 32-Jährige.