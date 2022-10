Viertelfinal-Aus für Eastsides Xiaona Shan in Macao Nach Nina Mittelham ist am Freitag auch Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside bei den WTT Champions in Macao ausgeschieden. Im Viertelfinale des mit 800.000 US... dpa

ARCHIV - Viertelfinale: Shan Xiaona aus Deutschland in Aktion gegen Lee Ho Ching aus Hongkong. Liu Xu/Xinhua/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Nach Nina Mittelham ist am Freitag auch Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside bei den WTT Champions in Macao ausgeschieden. Im Viertelfinale des mit 800.000 US-Dollar dotierten Turniers verlor die 35-jährige Nummer 20 der Welt gegen die Weltranglisten-Vierte Wang Yidi (25) mit 1:3. Nach starkem Auftakt mit 11:9 im ersten Satz musste sich Shan in den drei folgenden Durchgängen der Chinesin beugen.