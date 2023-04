Viertelfinale: SC Potsdam erzwingt drittes Spiel gegen Suhl Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Chance gewahrt, sich doch noch für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Im zweiten ... dpa

ARCHIV - Potsdams Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernandez an der Seitenlinie. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Suhl -Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben ihre Chance gewahrt, sich doch noch für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Im zweiten Spiel des Play-off-Viertelfinales setzte sich der Supercupgewinner beim VfB Suhl mit 3:1 (25:9, 24:26, 25:22, 25:20) durch und glich damit in der Serie „Best of Three“ nach der 0:3-Heimpleite in der ersten Begegnung nach Siegen zum 1:1 aus. Die Entscheidung fällt am Mittwoch in Potsdam.