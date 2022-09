Manchester United hat den vierten Premier-League-Sieg in Serie gefeiert und für die erste Arsenal-Niederlage gesorgt.

Vierter Sieg in Serie: Manchester United schlägt Arsenal 3:1

Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag gewann ihr Heimspiel gegen den Spitzenreiter aus London mit 3:1 (1:0). Der brasilianische Neuzugang Antony hatte Manchester in der 35. Minute in Führung gebracht. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bukayo Saka (60.) konterte Marcus Rashford mit einem Doppelpack (66., 75.). Cristiano Ronaldo wurde in der 58. Minute für Antony eingewechselt.

Mit jetzt zwölf Punkten aus sechs Partien hat Manchester nach dem verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen in Serie endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Arsenal führt trotz der ersten Niederlage weiter vor Manchester City und Tottenham.