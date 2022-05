Nach 90 Spielminuten sah es noch so aus, als würde die Saison des FC Viktoria 1889 Berlin nach dem bitteren Abstieg ein wirklich saures Ende nehmen. Doch nur wenige Minuten später hielt Kapitän Christoph Menz den Landespokal in der Hand. Die Mannschaft rief: „Gerdi, Gerdi “- Kultbetreuer Gerd König war gemeint. Er hob schließlich den Pokal nach oben, denn Viktoria, der Drittliga-Absteiger hatte die Partie gegen die VSG Altglienicke noch gedreht. Der Drittliga-Absteiger setzte sich am Samstagnachmittag im Mommsenstadion mit 2:1 (0:1) gegen den Regionalligisten durch. Gerdi kämpfte gegen die Tränen.

Vor 1215 Besuchern trafen Lukas Pinckert (90./+1) und Soufian Benyamina (90./+7) in einer dramatischen Schlussphase zum Ausgleich und zur 2:1-Führung. Tugay Uzan hatte in der 40. Minute Altglienicke per Kopfballtreffer mit 1:0 in Führung gebracht.

Viktoria-Coach Farat Toku bleibt nicht in Berlin

Bis dahin war eigentlich Viktoria die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Zu zwingenden Torchancen waren sie allerdings nicht gekommen. Viktoria kam dann aggressiver aus der Kabine. Die besseren Torchancen erarbeitete sich allerdings Altglienicke. Allein Paul Manske hatte zweimal das 2:0 auf dem Fuß. Viktoria gab nicht auf, fand dann abr erst nach der Gelb-Roten Karte für den Altglienicker Tim Häußler (90.), die VSG-Coach Karsten Heine „einen Witz“ nannte, die Lücken.

Während der Pressekonferenz im Mommensenstadion wurde es plötzlich laut vor der Tür. Dann stürmten die Viktoria-Spieler, allen voran Torhüter Philip Sprint, in den Raum und spritzten ihren Trainer Farat Toku aus Bier- und Wasserflaschen und unter lauten Olé-, Olé-Rufen nass. Wir wollten uns vernünftig verabschieden. Das waren Wochen und Monate die sehr intensiv waren, sagte Toku. Letzte Woche habe man beim Abstieg erlebt, wie es sei, nicht froh zu sein. Jetzt sind wir überglücklich.

Einen Satz später wurde deutlich, dass die Wasser- und Bieraktion der Viktoria-Spieler nicht nur ein Ritual des Feierns, sondern auch eines des Abschieds war. Denn Toku, der das Team erst im Lauf der Saison übernommen hatte, sagte: „Ich habe mich entschieden, nächste Saison nicht mehr Trainer von Viktoria Berlin zu sein.“ Intern sei seine Entscheidung bereits bekannt gewesen. Für ein weiteres Engagement, hätten auch die Rahmenbedingungen passen müssen, sagte Toku. Die sah er in der Regionalliga nicht gegeben.