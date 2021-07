Berlin - Neue Liga, neues Stadion, zwei neue Spieler in der Startelf – vieles war ungewohnt für den Drittliga-Aufsteiger Viktoria 1889 am Sonntagnachmittag im ersten Auftritt in der neuen Spielklasse. Vor leider nur kleiner Kulisse im Jahnsportpark – 1112 Zuschauer waren bei Hitze und schwülen Temperaturen gekommen – gab es ein kurzweiliges Duell gegen die Viktoria aus Köln zu sehen. Am Ende jubelten die Berliner um Trainer Benedetto Muzzicato, die mit 2:1 einen verdienten Sieg feierten und dabei die Partie nach einem 0:1-Rückstand gedreht hatten. Muzzicato hatte in Tolcay Cigerci (von VSG Altglienicke) und Lukas Pinckert (Hamburger SV II) zwei Zugänge in die Anfangsformation beordert.

Schockmoment für die Gastgeber