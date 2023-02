Viktorias Frauen gewinnen bei Union mit 4:3 In der Regionalliga Nordost der Frauen hat der FC Viktoria 89 seine Tabellenführung ausgebaut. Die Lichterfelderinnen gewannen am Samstag das Spitzenspiel ge... dpa

Berlin (dpa/bb) – -In der Regionalliga Nordost der Frauen hat der FC Viktoria 89 seine Tabellenführung ausgebaut. Die Lichterfelderinnen gewannen am Samstag das Spitzenspiel gegen Verfolger 1. FC Union Berlin durch ein Eigentor in der Nachspielzeit mit 4:3 (2:1). In der Tabelle führt Viktoria nun bereits mit sieben Punkten vor den Köpenickerinnen, die zudem auch noch eine Partie mehr ausgetragen haben.