Viktorias Frauen vor Union-Spiel: Wird kein Durchmarsch Für die Frauen von Viktoria Berlin ist das Topspiel gegen den 1. FC Union nur ein Schritt zur möglichen Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost.

ARCHIV - Sophie Brünner (r) beim Training der Frauenmannschaft von FC Viktoria 1889. Christoph Soeder/dpa/Archiv

Berlin -Für die Frauen von Viktoria Berlin ist das Topspiel gegen den 1. FC Union nur ein Schritt zur möglichen Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost. „Union war schon immer ein guter Gegner. Es wird ein tolles Spiel werden. Am Samstag ist aber noch nichts entschieden“, sagte Viktorias Kapitänin Stephanie Gerken der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auswärtsspiel zum Rückrundenstart am Samstag auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz (14.00 Uhr).