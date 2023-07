Irgendwie war Graciano Rocchigiani mit am Ring, an diesem Boxabend in Wuppertal, an dem der 30 Jahre alte Vincenzo Gualtieri Weltmeister im Profiboxen wurde. Nach den zwölf Runden gegen den Brasilianer Esquiva Falcao, der eigentlich als Favorit in den Kampf gegangen war, reckte Gualtieri schon jubelnd die Fäuste in die Luft, während Falcao, der Olympiazweite von London 2012, mit gesenktem Kopf in die Ecke ging. Es stand fest: Deutschland hat wieder einen Weltmeister im Profiboxen.

Gualtieri hatte sich nach Punkten durchgesetzt, sich den Mittelgewichtstitel der International Boxing Federation (IBF) gesichert. Und nachdem der Ringrichter dann auch seinen Arm zum Zeichen des Sieges nach oben gehalten hatte, schaute Gualtieri nach oben, Richtung Himmel. Dorthin, wo er seinen früheren Trainer, den ehemaligen Berliner Boxweltmeister Graciano Rocchigiani vermutet. „Ich habe viel von ihm gelernt“, sagte Gualtieri.

2018 starb Gualtieris Trainer Graciano Rocchigiani in Sizilien

Und vielleicht galt ein Gedanke an diesem triumphalen Sonnabend in Wuppertal auch jenem erschütternden Tag im Oktober 2018, an dem er erfuhr, dass Rocky, wie alle den Mann nannten, der ihm das Boxen beigebracht hatte, in Sizilien auf einer Schnellstraße von einem Smart erfasst und getötet worden war. „Ich kann es immer noch nicht realisieren … du warst wie ein zweiter Vater … wie mein großer Bruder … und jetzt bist du nicht mehr unter uns … mir fehlen einfach nur die Worte, um den Schmerz zu beschreiben, den ich gerade empfinde … wir haben zusammen geweint, haben zusammen gelacht“, postete Gualtieri, den sie in der Boxszene „Il Capo“ nennen, damals im Internet. Fotos in bunt und schwarz-weiß zeigten Rocky und ihn im Ring. Lachend, stolz. Ein Team.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für kurze Zeit hatte Gualtieri zusammen mit Graciano und Ralf Rocchigiani in Berlin bei einem großen Projekt mitmachen wollen. Die Rocchigianis und ein paar Berliner Unternehmer hatten sich einen Businessplan ausgedacht, sie wollten Rocky-Kleidung, einen Rocky-Energiedrink und Videos von Training und Kämpfen talentierter Boxer im Internet verkaufen. Aus dem Projekt wurde nichts - und das Geld der Investoren war dann weg. Mittlerweile boxt Gualtieri schon einige Jahre für den Berliner Agon-Boxstall, der dem Unternehmer Ingo Volckmann gehört.

Und am Sonnabend erfüllte Gualtieri in einem packenden Kampf, in dem er Falcaos Deckung in Runde zwei erstmals mit einem Uppercut durchbrach, in Runde fünf den nächsten Wirkungstreffer setzte und er den Brasilianer in Runde sieben zu Boden zwang, ehe er in Runde elf erneut angezählt wurde, Rockys Vorhersage. Der frühere Berliner Boxweltmeister, der auf dem Schöneberger Alten St.-Matthäus-Kirchhof begraben liegt, sagte zu ihm: „Eines Tages kannst du Weltmeister werden.“

Weltmeister Vincenzo Gualtieri ist Nachfolger von Felix Sturm

Gualtieri, dessen Vater Luigi in Wuppertal eine Pizzeria betreibt, blieb in seinem 22. Profikampf ungeschlagen. Er ist nach Felix Sturm, der zuletzt 2014 Boxweltmeister im Mittelgewicht war, der erste deutsche Profiboxer, der sich diesen Titel sichern konnte. Als Graciano Rocchigiani vor fünf Jahren starb, hatte Gualtieri gepostet: „Jetzt wirst du nie wieder live dabei sein, aber ich weiß, du wirst mich von oben aus anfeuern.“ Gualtieris Geste Richtung Himmel war am Sonnabend der Dank an einen alten Freund.