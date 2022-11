Virtual Bundesliga in FIFA 23 startet mit Torhagel Die Virtual Bundesliga geht mit einigen Änderungen in die neue Saison der Club Championship. Und die bringen gleich am ersten Spieltag frischen Wind in die L... dpa

Berlin -In der 18. Spielminute wackelte das Netz zum ersten Mal: Trick im Strafraum gefolgt von einem festen Schuss in den Winkel. Die Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 23 hat die Saison in der Nord-West-Division eröffnet.