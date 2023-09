Virtus.pro, BDS und Wolves für R6-Major qualifiziert

Paris -Bestes europäisches Rainbow-Six-Team: Virtus.pro hat die zweite Stage der Europe League gewonnen und sich für das nächste Rainbow-Six-Major qualifiziert. Die Russen um Kapitän Pavel „p4sh4“ Kosenko und Superstar Danil „JoyStiCK“ Gabov gewannen das umkämpfte Playoff-Finale mit 2:1 (8:6, 1:7, 7:4) gegen das schweizerisch-französische Team BDS.

Auch die unterlegenen Gamers8-Champions von BDS können sich dank ihres zweiten Platzes auf eine Reise in die USA vorbereiten. Vom 30. Oktober bis 12. November treten die 24 weltbesten Rainbow-Six-Teams in Atlanta beim nächsten Major gegeneinander an.

Im Lower-Bracket-Finale sicherte sich Wolves Esports mit einem 2:0-Sieg (7:4, 7:2) gegen MNM Gaming den dritten Platz in der Europe League und ebenfalls die Teilnahme am R6-Major.

Doch auch MNM Gaming hat weiter Chancen auf eine Teilnahme. Zusammen mit den europäischen Profiteams G2 Esports, Koi, Team Secret, Wylde und Into The Breach sowie den Amateurmannschaften Team Valor und Dunlimited spielen sie den letzten Major-Startplatz in den sogenannten Last Chance Qualifiers kommende Woche aus.