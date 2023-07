Virus-Ausbruch: FC Barcelona sagt Testspiel gegen Juve ab

Santa Clara -Wegen eines Virus-Ausbruchs innerhalb der Mannschaft hat der FC Barcelona ein geplantes Testspiel gegen den italienischen Spitzenclub Juventus Turin abgesagt.

Ein „bedeutender Teil“ des Teams leide unter einem Magen-Darm-Virus, teilte der spanische Verein der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen mit. Das für den Nachmittag (Ortszeit) in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien geplante Spiel müsse daher abgesagt werden.

Barça ist derzeit wie auch Juve in der Saisonvorbereitung auf Werbe-Tour in den USA. Die Katalanen wollen dort weitere Partien gegen den Premier-League-Verein FC Arsenal am 27. Juli, gegen Erzrivale Real Madrid am 29. Juli und gegen Serie-A-Club AC Mailand am 2. August bestreiten.