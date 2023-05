Visa-Verbot selbst für „neutrale“ Russen? Das Innenministerium erklärt Faesers Vorstoß

Sportliche Wettkämpfe sollen in Deutschland ganz ohne Athleten aus Russland und Belarus stattfinden. Denn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit einem Visa-Verbot eine Wettkampfteilnahme von Sportlern aus den beiden osteuropäischen Ländern verhindern.

Das sagte sie am Freitag im Anschluss der Sportministerkonferenz in Frankfurt am Main. „Wenn mir das Auswärtige Amt in dieser Haltung zustimmt, werden wir den russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten bei der Einreise nach Deutschland das Visum verweigern“, so Faeser. Doch womit begründet sie den Vorstoß?

Faesers Staatssekretär hat eine Erklärung gegen „neutrale“ Sportler aus Russland und Belarus unterschrieben

Das Innenministerium verweist in einer Antwort auf Anfrage der Berliner Zeitung auf die gemeinsame Erklärung der Sport- und Kulturminister aus 35 Ländern, vor allem aus den G7-Staaten und anderen EU- Mitgliedern, in denen sie „ihre erheblichen Bedenken gegenüber der vom IOC ins Auge gefassten Wiederzulassung von russischen und belarussischen Athleten – auch als neutrale Teilnehmer – an internationalen Sportwettbewerben zum Ausdruck gebracht haben“.

An Deutschlands Seite hat der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mahmut Özdemir, die Erklärung unterschrieben. Die Unterzeichner hätten dabei auf „den unverminderten Fortgang des Krieges, den Bruch des Olympischen Friedens sowie die Auswirkungen der Invasion auf ukrainische Sportlerinnen und Sportler“ verwiesen, kommentiert eine Sprecherin der Innenministerin Faeser.

Bundesinnenministerium: Visa-Verweigerung sei Solidarität mit der Ukraine

Zudem sollen die „engen Verflechtungen zwischen Staat und Sport“ in Belarus und Russland einen weiteren Grund liefern, so die Sprecherin, Athleten aus diesen Ländern keine Visa mehr zu erteilen. „Durch eine Visaverweigerung gegenüber den Athleten, die Russland und Belarus vertreten, würde die Bundesregierung ihre Position, ihre unverminderte Solidarität mit der Ukraine und dem ukrainischen Sport glaubhaft bekräftigen“, schreibt das Innenministerium auf Anfrage.

Doch wie begründet man trotzdem das Visa-Verbot für russische und belarussische Sportler, die unter neutraler Flagge auftreten wollen und keine Sympathie für die Invasion empfinden? „Russische und belarussische Athletinnen und Athleten, die sich für den Krieg aussprechen, sind nach den Empfehlungen des IOC seit Beginn des Krieges im Februar 2022 von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen und weiterhin auszuschließen“, erwidert das Innenministerium. „Nach hiesigem Kenntnisstand haben sich bislang lediglich neutrale und demzufolge nicht ausgeschlossene Athletinnen und Athleten gegen den Krieg positioniert.“ Warum man gemeinsam mit weiteren 34 Ländern die neutralen Teilnehmer aus Russland und Belarus mit einer „neutralen“ Position trotzdem ausschließen will – auf diesen Widerspruch geht das Ministerium nicht ein.

Unter russischen und belarussischen Sportlern, die sich schon seit Monaten und Jahren in Deutschland aufhalten, hat die Nachricht über ein mögliches Visa-Verbot für Beunruhigung gesorgt. Doch das Innenministerium versichert, dass die Sportler, die sich „in Deutschland aufhalten beziehungsweise am Sportbetrieb eines deutschen Sportvereins teilnehmen“, weiterhin an den Wettbewerben teilnehmen dürfen. Die Begründung: Die registrierten russischen und belarussischen Sportler seien hierzulande keine Repräsentanten des russischen oder belarussischen Staates oder Sportverbandes.

Visa-Verbot für russische Sportler? Auswärtiges Amt schweigt bisher

Die Innenministerin Faeser erwartet nach eigenen Worten eine Unterstützung vom Auswärtigen Amt, um die Teilnahme russischer und belarussischer Sportlicher an den deutschen Wettbewerben durch die Visa-Politik zu verhindern. Wird sich Annalena Baerbocks Ministerium dem Vorstoß anschließen? Die Behörde, dass traditionell bei solch heiklen Fragen nicht immer mit dem Innenministerium übereinstimmt, möchte sich bisher nicht auf Anfrage der Berliner Zeitung äußern.

Die Berliner Zeitung hat zuvor berichtet, wie deutsche Behörden russischen Kriegsdienst-Flüchtlingen und Besuchern mit sich widersprechenden Gründen die nötigen Papiere verweigert und die Regierung im Kreml davon profitiert.

Der russische Tennisstar Daniil Medwedew hat kürzlich in Rom bei der WTA-Tour mitgespielt. Andrew Medichini/AP

Faeser: Deutschland könnte bei eigenen Wettbewerben entsprechend handeln

Das Internationale Olympische Komitee hatte Ende März für beide Nationen, die im Vorjahr wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von einem Großteil der internationalen Sportwettkämpfe ausgesperrt worden waren, die Tür zur teilweisen Rückkehr auf die Bühne des Weltsports geöffnet. Die Hoheit über eine Zulassung liegt nun in den Händen der internationalen Fachverbände.

Unter den Sportfunktionären herrsche Einigkeit, dass „der Kriegstreiber Russland internationale Sportereignisse nicht als Bühne für seine Propaganda nutzen dürfe“, so Faeser. Die jüngste IOC-Entscheidung sei ein „falsches Signal“ gewesen. Somit müssen russische und belarussische Sportler trotz Wiederzulassung in den Weltsport mit einem Einreiseverbot nach Deutschland rechnen.

„Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos“, sagte Faeser schon kurz nach der IOC-Entscheidung, russische und belarussische Athleten schrittweise wieder in den Weltsport aufzunehmen. „Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln.“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de