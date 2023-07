Vitality gewinnt Finale des RLCS Spring Majors gegen BDS

Boston -Die französische Mannschaft Team Vitality hat in zwei Anläufen im Finale des Rocket League Championship Series Spring Majors gegen das brasilianisch besetzte Team BDS gewonnen.

Im Viertelfinale hatte Vitality noch einige Schwierigkeiten. Erst verlor das Team in der Upper Bracket mit 4:1 gegen den späteren Finalgegner und rutschte in die Lower Bracket. Dort fand die junge französische Mannchaft aber ihr Momentum und dominierte Gen.G Mobil1 Racing und Rule One mit jeweils 4:0.

Im Lower-Bracket-Finale traf das Team mit der Biene im Logo auf Karmine Corp, das zuvor im Upper-Bracket-Finale von BDS geschlagen wurde und abrutschte. Mit 4:3 besiegte Vitality knapp seinen Gegner und zog ins Finale ein.

Dort war BDS klar im Vorteil, da Vitality aus der unteren Turnierhälfte kam und somit zwei Serien gewinnen musste. In der ersten Serie war es Vitality, das mit 4:2 die Oberhand behielt. Nach dem sogenannten Bracket Reset gewannen die Franzosen dann nochmal klarer mit 4:1.

Rocket League: Perfekte Saison für Vitality

„Ich weiß, dass es für viele von euch einfach aussieht, weil wir immer wieder gewinnen. Aber jedes Mal wird es zurückgesetzt und wir sind uns nicht sicher, ob wir nächstes Mal wieder gewinnen werden“, sagte Vitality-Coach Victor „Ferra“ Francal in einem Interview nach dem Finalsieg.

Die jungen Franzosen hatten zuvor bereits alle drei Frühlings-Pokale in Europa gewonnen. Mit dem Sieg im dazugehörigen Major erspielten sie sich eine perfekte Season, was zuvor keinem europäischen Rocket-League-Team gelang.