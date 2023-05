Vitality gewinnt gegen KCorp im RLCS-Spring-Cup-Finale

Paris -Team Vitality auf der Überholspur: Nach einem souveränen Lauf durch die Upper Bracket des Rocket League Championship Series Spring Cups hat sich die französische Mannschaft in zwei Anläufen den Finalsieg gegen Karmine Corp geholt.

„Wir haben an unserer Mentalität gearbeitet und haben die letzten beiden Runden nicht so sehr zu Herzen genommen“, sagte Vitality-Spieler Alexis „zen“ Bernier nach dem Sieg in einem Interview. „Wir haben versucht, so gut wie möglich unseren individuellen Fähigkeiten zu vertrauen.“

In nur wenigen Stunden musste Vitality gleich dreimal gegen KCorp ran. Zunächst gewann das Team mit der Biene im Logo mit 4:0 im Upper-Bracket-Finale gegen KCorp. Nachdem KCorp in der Lower Bracket Team BDS mit 4:0 ausschaltete, gab es die Revanche im Finale.

Vitality hatte den Vorteil: Da KCorp aus der unteren Turnierhälfte kam, musste es für den Pokal zwei Serien gewinnen. Der erste Versuch glückte mit einem 4:1 für KCorp. Die zweite Serie startete spannend: Erst nach über fünf Minuten Nachspielzeit gelang Vitality der erste Punktsieg der Serie. Die Punktgewinne wechselten sich daraufhin ab - bis Vitality in einem klaren 4:0 die Serie mit 4:2 entschied.