Vitality holt sich Sieg gegen Faze in CS:GO ESL Pro League

Malta -Team Vitality hat in der Gruppenphase des „Counter-Strike: Global Offensive“-Turniers ESL Pro League gegen Faze gewonnen. Trotz eines schwierigen Starts holte sich die französische E-Sport-Organisation mit 2:0 den Sieg.

„Wir haben gegen Faze gewonnen und sind Erster unserer Gruppe geworden“, twitterte Vitality-Spieler Mathieu „ZywOo“ Herbaut nach dem Sieg. „Knappe Spiele, aber ich bin sehr glücklich über Anubis. Wir sind bald zurück in den Playoffs.“

Auf der ersten Karte Anubis gelang es Faze in einem dominierenden Lauf 14 Runden zu holen. Dies ließ Vitality aber nicht auf sich sitzen: Nach der Halbzeit nutzte das französische Team neu gewonnenes Momentum und besiegte Faze in der Verlängerung mit 19:16. Auch auf der zweiten Karte Nuke ging es in die Verlängerung, die Vitality aber nutzte, um den entscheidenden Sieg mit 19:15 festzumachen.

Neben Faze und Vitality sicherten sich auch zwei weitere Teams einen Platz in den kommenden Playoffs. Das brasilianische Team Pain Gaming und die schwedische E-Sport Organisation Ninjas in Pyjamas qualifizierten jeweils mit 2:1.