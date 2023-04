Vogel gewinnt zweites Springen bei Weltcup-Finale in Omaha

Omaha (dpa) - -Debütant Richard Vogel hat beim Weltcup-Finale das zweite Springen gewonnen.

Nach Rang 13 zum Auftakt belegte der 26 Jahre alte Springreiter aus Marburg mit United Touch den ersten Rang vor dem Briten Harry Charles mit Balou du Reventon und liegt in der Gesamtwertung nun auf dem vierten Platz. Vogel blieb in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska ohne Abwurf und war im Stechen mit 35,11 Sekunden am schnellsten.

Weltmeister Henrik von Eckermann aus Schweden kam nach seinem Sieg zum Start mit King Edward dagegen nur auf Rang zehn. Mit 72 Punkten hat er in der Gesamtwertung als Dritter drei Zähler Vorsprung auf Vogel, in Führung liegt Andreas Schou aus Dänemark mit 73 Punkten. Er belegte mit Darc De Lux Rang drei.

Daniel Deußer, der zum Auftakt noch den dritten Platz belegt hatte, blieb dagegen ohne Wertung. Auch von den anderen deutschen Starterinnen und Startern gab es im Stechspringen keine Erfolge. Hinter Vogel am besten platziert war noch Gerrit Nieberg auf Rang 15 mit vier Abwürfen.